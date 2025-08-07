·
5704
clics
Primero fueron a por los musulmanes...¿Sabes lo que significa la Antiespaña?
4614
clics
Desafio Total [Emisión en Tele 5, Navidad 1993. Preservado en Archive.org]
5028
clics
Esperanza Aguirre, más "negacionista del cambio climático" que nunca, se lleva el zasca de un científico en directo
5033
clics
Ucrania está viendo llegar objetos a 500 km/h. Rusia ha convertido su arma más letal en un monstruo a velocidad de crucero
5856
clics
Cuando la inmigración ilegal la hacíamos los españoles
más votadas
332
El ultra responsable de la agencia promocionada por Vito Quiles amenaza a Rubén Sánchez: “Sabemos dónde vive tu familia”
483
La Audiencia Nacional anula las sanciones a dos exdirectores generales de la CAM por haber prescrito
351
Exigimos la dimisión inmediata de Pedro Rollán como Presidente del Senado
298
Primero fueron a por los musulmanes...¿Sabes lo que significa la Antiespaña?
554
La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Garzón y cumpla con el dictamen de la ONU que calificó de “arbitraria” su inhabilitación
La siniestralidad laboral repunta en 2025 con 363 muertes en el primer semestre
siniestralidad
laboral
#2
g3_g3
Gracias Yolanda!!!
0
K
14
#5
Andreham
#2
Gracias empresarios.
Son los que hacen falta para que haya trabajadores, no?
1
K
23
#1
Ovlak
*
Si se meten infartos y derrames durante la jornada laboral en las estadísticas, el cero absoluto va a ser virtualmente imposible. De ahí que se de la paradoja de que haya más muertes en el sector servicios que en sectores infinitamente más peligrosos como industria o la construcción.
0
K
13
#4
Jointhouse_Blues
Y esto no es una lacra social a la que se debe poner freno, no. Aquí no se rascan ni votos ni subvenciones, así que nada.
0
K
11
#3
Marcus78
*
Se saben con están repartidas en genero? Curricidio
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Son los que hacen falta para que haya trabajadores, no?