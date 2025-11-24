edición general
El sinhogarismo de Madrid, una realidad oculta por la falta de datos

Unas 1,3 millones de personas viven en riesgo de pobreza pese a la riqueza de la región,230.000 más que antes de la pandemia. En ese círculo de exclusión hay un grupo que no tiene nada, personas que por no tener no tienen ni un techo para guarecerse. Son los sinhogar, los sin techo, la mayoría hombres, un 30% de ellos menores de 30 años, y muchos de ellos, con trabajos con salarios tan bajos que no pueden pagarse ni una habitación. Pero, advierten desde las oenegés, cada vez hay más familias.

cocolisto
"¿Cuántos personas viven en la calle en Madrid? No hay datos sobre ello, porque poco antes de la pandemia, con la llegada del PP y Ciudadanos al Ayuntamiento, el recuento anual que se hacía por parte de oenegés y voluntarios dejó de hacerse. Hay que recurrir a datos de uso de servicios de emergencias, atenciones en la calle y, sobre todo, a las actuaciones que las oenegés realizan con asiduidad".
