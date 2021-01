"Síndrome vertiginoso", la extraña secuela del Covid-19 que sufre Yuri, jugador del Athletic

Según han diagnosticado los servicios médicos del club, Yuri no ha entrado en la convocatoria por un "síndrome vertiginoso" por el que no entrenó el pasado domingo y del que no se sabe realmente el origen. No obstante, la inquietud y el temor crecen cada vez más en Lezama, con una preocupante sospecha de qué ha podido provocar estos vértigos. En el club creen que este síndrome puede ser una secuela que ha dejado el coronavirus que padeció el pasado mes de octubre, y ya están investigando las causas detrás de ello.