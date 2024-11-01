Los sindicatos se rebelan contra la Junta por poner detectives a los trabajadores de las ITV

Los sindicatos UGT y CCOO han criticado la decisión de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), encargada de gestionar las ITV en la región, de contratar detectives privados para supervisar las ausencias de sus trabajadores. Las organizaciones consideran que la medida busca encubrir deficiencias en la gestión y poner la culpa sobre la plantilla. En un comunicado conjunto, los sindicatos han afirmado que la contratación de investigadores externos no mejora la gestión de la empresa, sino que criminaliza al personal,