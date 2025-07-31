Los sindicatos alertan de "numerosos" despidos de trabajadores de hostelería en Ibiza

Los sindicatos pitiusos alertan del elevado número de despidos de trabajadores que se están produciendo esta temporada en el sector de la hostelería en Ibiza. Algo que consideran incomprensible cuando los empresarios se quejan de las dificultades que tienen para completar sus plantillas. De hecho, se han llegado a contabilizar hasta 90 despidos tramitados en el TAMIB en una semana El secretario general de UGT en Baleares, José García, habla de despidos sin causa justificada " por lo que se va a denunciar a las empresas que despidan injustament