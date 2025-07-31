edición general
5 meneos
8 clics
Los sindicatos alertan de "numerosos" despidos de trabajadores de hostelería en Ibiza

Los sindicatos alertan de "numerosos" despidos de trabajadores de hostelería en Ibiza

Los sindicatos pitiusos alertan del elevado número de despidos de trabajadores que se están produciendo esta temporada en el sector de la hostelería en Ibiza. Algo que consideran incomprensible cuando los empresarios se quejan de las dificultades que tienen para completar sus plantillas. De hecho, se han llegado a contabilizar hasta 90 despidos tramitados en el TAMIB en una semana El secretario general de UGT en Baleares, José García, habla de despidos sin causa justificada " por lo que se va a denunciar a las empresas que despidan injustament

| etiquetas: ibiza , baleares , turismo , despidos
4 1 0 K 58 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
#3 Radix2
Recordad esto cuando el año que viene se quejen de que no encuentran personal
2 K 40
Dragstat #4 Dragstat
#3 algunos de los despedidos posiblemente vayan desde la península y se habrán comprometido a pagar un alojamiento por unos meses. El año que viene deberían mandarlos a freír espárragos.
1 K 31
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Han hecho tope. Se les acabó la gallina de los huesos de oro que muchos venían avisando que iba a pasar por su propia codicia.

Que den conciertos.
1 K 32
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
DESPIDOS EN TEMPORADA ALTA, EL TURISMO COLAPSA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Seguid moviendo calor en redes, que no pare, ir a reddit a buscar al que hable de vuestra region o ciudad y decirle en inglés que buf habéis estado allí y fatal, mucho calor y la gente odia a los extranjeros, que Vox quiere deportar 8 millones y los espantamos

Trabajadddd
0 K 19

menéame