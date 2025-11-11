El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria lleva los desahucios sin fecha al Tribunal Constitucional

En junio desalojaron a dos familias sin previo aviso en Iruñea, y el sindicato ha presentado recurso ante el Tribunal Constitucional español; es la primera vez que se judicializa un caso así desde la aprobación de la Ley Estatal de Vivienda. El Sindicato Socialista de la Vivienda de Euskal Herria ha llevado ante los tribunales los desahucios realizados sin fecha ni aviso previo. "El objetivo es evitar precedentes jurídicos peligrosos, para que este tipo de prácticas arbitrarias no se normalicen … Es necesario usar todas las vías posibles…"