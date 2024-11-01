El Sindicato de Inquilinos llama a la rebelión de Madrid contra los fondos buitre: "O reventamos la burbuja o nos echan"

"Se convoca a los vecinos y vecinas de Madrid que quieran mostrar su rechazo a los buitres que se quedan nuestras casas y nos roban el salario. El problema de la vivienda no va a explotar solo. Estamos en un modelo ante el que si no hacemos nada, nos expulsarán. O reventamos la burbuja o nos echan", es la reivindicación principal de la organización.
| etiquetas: fondos buitre , burbuja , vivienda , madrid , alquileres
La vivienda no puede ser un bien de mercado.
Espantar la demanda y hundir la burbuja, si no suben salarios ni la oferta de casas, pues hundamos la demanda
Esto solo reventará cuando lo haga la burbuja de deuda y entonces de poco nos servirá que bajen los precios o que los inversores se vayan en masa.
Como mucho nos tocará rescatar de nuevo a la banca si se vuelve a repetir lo de dar créditos impagables a desesperados que no encuentren otra forma de tener un techo, pero los grandes tenedores seguirán haciendo caja peques poseen y acaparan cada vez más un bien ESENCIAL como es la vivienda.