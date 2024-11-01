edición general
El Sindicato de Inquilinos llama a la rebelión de Madrid contra los fondos buitre: "O reventamos la burbuja o nos echan"

"Se convoca a los vecinos y vecinas de Madrid que quieran mostrar su rechazo a los buitres que se quedan nuestras casas y nos roban el salario. El problema de la vivienda no va a explotar solo. Estamos en un modelo ante el que si no hacemos nada, nos expulsarán. O reventamos la burbuja o nos echan", es la reivindicación principal de la organización.

#3 Almirantecaraculo
El nuevo "la tierra para quien la trabaja", debería ser "la vivienda para el que vive en ella".
La vivienda no puede ser un bien de mercado.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Hay que tirar mierda en redes sociales sobre españa, cambio climático, demasiado calor en verano, ahora inundaciones, frío, se vive mal, no hay trabajo, en todas las redes en especial las que nos leen guiris como reddit, instagram...

Espantar la demanda y hundir la burbuja, si no suben salarios ni la oferta de casas, pues hundamos la demanda
#2 hokkien
Libertad de la buena, no la enlatada de la AYS
#4 Dav3n
Vayan preparando las maletas: llegan tarde, muy tarde.

Esto solo reventará cuando lo haga la burbuja de deuda y entonces de poco nos servirá que bajen los precios o que los inversores se vayan en masa.
ochoceros #5 ochoceros
#4 Esta vez no reventará burbuja alguna de la deuda desde el momento que cada vez más viviendas se compran del tirón. El "mercado" inmobiliario está siendo acaparado por quienes más tienen ante la pasividad de la clase política dirigente.

Como mucho nos tocará rescatar de nuevo a la banca si se vuelve a repetir lo de dar créditos impagables a desesperados que no encuentren otra forma de tener un techo, pero los grandes tenedores seguirán haciendo caja peques poseen y acaparan cada vez más un bien ESENCIAL como es la vivienda.
platypu #6 platypu
La propiedad de fondos extranjeros no llega ni al 5% en españa. Seguro que ese es el problema
