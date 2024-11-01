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Los “sindicalistas” que sí que cobran los días de huelga

Hubo un tiempo en que la huelga implicaba sacrificio. El trabajador perdía salario, asumía riesgos y se enfrentaba a la empresa porque creía defender sus derechos. Era una herramienta de presión real. Costosa. Incómoda. Coherernte. Pero llegó el sindicalismo profesionalizado subvencionado y con él apareció una figura casi mágica: el "sindicalista" vividor que acude a la huelga, la promueve, anima a otros trabajadores a secundar la huelga, participa e incluso organiza los piquetes, ataca a los esquiroles (...)

| etiquetas: huelga , sindicalistas
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2 comentarios
9 2 1 K 110 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Mira, conozco yo algunos de CGT de mi empresa (cuando la había, en las últimas elecciones se han pasado todos al sindicato amarillo) que se apuntaban los días de huelga con horas sindicales.
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#2 fremen11
#1 Vaya unos desertores
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menéame