“Sin técnicos no hay diagnóstico”: los técnicos superiores sanitarios en huelga

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) del Hospital General Universitario de Ciudad Real, como los de todos los sistemas sanitarios del país, han iniciado hoy una huelga que se extenderá a los días 31 de octubre, 3 y 4 de noviembre “ante la falta de cumplimiento” por parte de los Ministerios de Sanidad, Educación y Hacienda de las demandas “históricas” que llevan reivindicando los profesionales más de 40 años.

