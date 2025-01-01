Sin sexo y sin dinero: así chantajean a los incautos por Internet

La Policía Nacional ha detenido a diez personas –4 en Albacete, 3 en Castellón y 3 más en Gandia (Valencia)– por su presunta relación con una red que extorsionó a varias personas que creían establecer relaciones amorosas por Internet. La investigación policial comenzó a raíz de la denuncia efectuada por varios perjudicados que manifestaban haber sido extorsionados. Las víctimas contactaban a través de Internet con supuestas mujeres «con fines amorosos», si bien, posteriormente comenzaban a recibir amenazas para causarles un perjuicio