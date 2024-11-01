edición general
Sin sexo desde el 411 A.C

La huelga sexual femenina ha sido, desde la Grecia clásica, una forma de resistencia política.

Feindesland #2 Feindesland
¿cabe suponer entonces que no las violaban y podían mantener su negativa a la fuerza?

Pues no suena mal...
#6 Tecar
La huelga se refiere habitualmente al trabajador que como forma de presión hacia su patrón deja de realizar su trabajo por el que recibe un salario.
El patrón deja de obtener los beneficios de la fuerza del trabajo de sus asalariados y estos como contrapartida dejan de percibir sus salarios.
Esto de las huelgas de sexo parece que viene de antiguo, así que cada uno saque sus conclusiones con la analogía.
:troll:
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
me da a mi que esa tiene a otro xD xD xD
Courtois #5 Courtois
A, que no estaban en huelga ya las feministas radicales? Yo como no las toco ni con un palo... es como hacer una huelga cuando no tienes trabajo
#1 Dedalos
Esto de la huelga sexual siempre me ha parecido un concierto entre aburguesado, retrogrado y definitivamente snob, tidy a la vez. En resumen, una estupidez.

Al final un hombre si quiere sexo lo obtiene de una forma u otra, para eso están las reglas del capitál y las leyes naturales del más fuerte.

El sexo no debería ser una moneda de cambio político, o de chantaje, me parece obvio que debiera pertenecer al territorio de lo íntimo y lo personal.
lvalin #3 lvalin
#1 Snob y tidy en el 411 AD, una aguda observación...
