La recolección era tan importante como la agricultura. Los antiguos eslavos recolectaban hierbas silvestres, setas, frutos secos y bayas en los bosques y prados. La miel era su único edulcorante: un recurso escaso y sagrado que se utilizaba en rituales, medicina y comercio. El kvas antiguo no se parecía en nada a la bebida dulce que conocemos hoy en día: era espeso, ácido y ligeramente alcohólico, más parecido a pan líquido que a un refresco.



Y luego estaba el borscht original, que no se elaboraba con remolacha, sino con hojas de perejil gigante. Un caldo verde y ácido que fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en el plato que conocemos hoy en día.