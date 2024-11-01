edición general
2 meneos
59 clics
Simulador de limpiagafas

Simulador de limpiagafas

Pierde el tiempo dejando relucientes estas gafas. El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres

| etiquetas: limpiagafas , simulador , juego
2 0 0 K 34 tecnología
2 comentarios
2 0 0 K 34 tecnología
Sr.No #1 Sr.No *
Con qué lo está limpiando, con mierda? :ffu: :ffu: :ffu: xD
0 K 14
#2 Pingocho
Como la vida real xD
0 K 10

menéame