Simbología del funeral de Charlie Kirk: un país en guerra cultural

Un funeral convertido en acto de masas en Glendale muestra cómo EE.UU. transforma el duelo en espectáculo político. El homenaje a Charlie Kirk, con estética patriótica, seguridad de Super Bowl y tono religioso, evidencia la campaña permanente, la polarización y el uso de símbolos como armas culturales.
| etiquetas: charlie kirk , eeuu , funeral , política , cultura , simbolismo
Y luego vendrán 40 años de pobreza.
Cuando dicen "con Franco se vivía mejor" en realidad tienen razón, los afines al régimen vivían mejor, porque lo hacían a costa del resto de la población que no tenia posibilidad de levantar cabeza.
Al principio los porcentajes podrían se parejos, en dos mitades, pero una vez el fascismo toma el control, las élites fascistas son las que imponen su voluntad, estés en contra o a favor. Seguramente los que estén a favor piensen que se cuenta con ellos pero siendo un sistema fascista no se tiene que tener en cuenta a nadie salvo a la propia cúpula de poder. Simplemente tienen que tener todo bien atado y evitar injerencias externas.
Con cariño.
Cuando asesinaron a la senadora Melissa Hortman, no recuerdo que los democratas organizaran un funeral con un sospechoso parecido a la escenografia del tercer reich.
De hecho, Trump ni se presentó al funeral de la senadora Hortman.
www.bbc.com/mundo/articles/cj079lvr5j4o