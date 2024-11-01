edición general
Simbología del funeral de Charlie Kirk: un país en guerra cultural

Un funeral convertido en acto de masas en Glendale muestra cómo EE.UU. transforma el duelo en espectáculo político. El homenaje a Charlie Kirk, con estética patriótica, seguridad de Super Bowl y tono religioso, evidencia la campaña permanente, la polarización y el uso de símbolos como armas culturales.

| etiquetas: charlie kirk , eeuu , funeral , política , cultura , simbolismo
#1 Alcalino
Cuando surge el fascismo, es imparable, y es cuestión de tiempo que llegue al poder.

Y luego vendrán 40 años de pobreza.

#2 estemenda
#1 La pobreza es relativa pero en muchos aspectos ya somos más pobres que hace cuarenta años.

#3 Alcalino
#2 Si, pero la pobreza que trae el fascismo es la que impone una mitad de la población sobre la otra mitad.

Cuando dicen "con Franco se vivía mejor" en realidad tienen razón, los afines al régimen vivían mejor, porque lo hacían a costa del resto de la población que no tenia posibilidad de levantar cabeza.

#6 Dragstat
#3 "la que impone una mitad de la población sobre la otra mitad"

Al principio los porcentajes podrían se parejos, en dos mitades, pero una vez el fascismo toma el control, las élites fascistas son las que imponen su voluntad, estés en contra o a favor. Seguramente los que estén a favor piensen que se cuenta con ellos pero siendo un sistema fascista no se tiene que tener en cuenta a nadie salvo a la propia cúpula de poder. Simplemente tienen que tener todo bien atado y evitar injerencias externas.

#5 Findeton
#1 Fascismo también es matar al que piensa diferente.

#7 rogerius
#5 ¿Ya no es un régimen que los historiadores políticos han definido ferpectamente y que no hay que andar devaluándolo porque como el amor se gasta de tanto usarlo? :troll:

Con cariño. :-)

#8 Alcalino
#5 Fascismo es una forma de ejercer el poder.

Cuando asesinaron a la senadora Melissa Hortman, no recuerdo que los democratas organizaran un funeral con un sospechoso parecido a la escenografia del tercer reich.

De hecho, Trump ni se presentó al funeral de la senadora Hortman.

#9 pitercio
#1 lo peor es que el fascismo no acepta el reemplazo si de pronto a la peña no le mola. El fascismo es el dominio del estado de la mayoría de ámbitos públicos y de la privacidad, más allá de la administración de las leyes y normas comunes. Se extiende y pudre cada resquicio con el fin de perpetuarse. Lo que rezas, metes o te meten, lo que pares o cagas, si ves esto o lees lo otro o si te hablas con fulano y en qué gastas tus duros... De pronto explota una orgía de cargos verticalizados para…   » ver todo el comentario

#10 Sandilo
#1 El verdadero fascismo nazi y peligroso es ese que dispara en el cuello y asesina a quien no piensa igual.


