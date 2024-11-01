El símbolo de advertencia de riesgo biológico [Eng]  

Tras la Segunda Guerra Mundial, la investigación científica experimentó una expansión espectacular en el campo de la salud humana, lo que conllevó un gran aumento en la frecuencia de situaciones de riesgo biológico. Los riesgos biológicos abarcan una amplia gama de elementos, como toxinas, microorganismos, bacterias, virus y diversos tipos de residuos. En general, un riesgo biológico es cualquier agente infeccioso que supone una amenaza para el bienestar de los organismos vivos, en particular los seres humanos y su entorno.