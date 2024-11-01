Qué es la simbiosis (explicado con películas

Pues la comunidad científica estuvo como un siglo debatiendo sobre esto. En el imaginario colectivo la simbiosis es la relación de dos seres vivos en la que todos sacan beneficio. Ejemplos que sabes: anémona y pez payaso o los líquenes (simbiosis de alga y hongo -y en algunas especies, se añade una levadura a la fiesta-). Pero… Si nos ponemos quisquillosos, la simbiosis no es eso. En realidad, la simbiosis es cualquier relación a largo plazo entre dos o más seres vivos, sean de la misma especie o no.