17
meneos
116
clics
Silvia Intxaurrondo resume la 'copiada' del juez Peinado en su auto sobre Begoña Gómez: "Es que no le ha cambiado ni el estilo"
La periodista Silvia Intxaurrondo lo ha explicado así este viernes en La Hora de La 1
silvia intxaurrondo
,
copiada
,
juez peinado
actualidad
10 comentarios
actualidad
#8
fareway
#5
Claro, claro...
0
K
18
#2
Albarkas
¿Y cuanto cobra el jeta éste por cortar y pegar?
0
K
12
#7
chocoleches
#2
Eh, no menospreciemos el trabajo de Peinado. Antes de cortar y pegar, lo buscó en google.
1
K
25
#10
pitercio
#7
en el rincón del vago más vien. Verás cuando descubra el chatgpt. Van a ser la risa esas cosas sin sentido copiadas hasta con la URL.
0
K
13
#9
pirat
*
#2
Así no extraña que la justicia esté colapsada y falta de recursos, con golfos como estirando una cosa como si fuera un caso.
Después de este alarde de incapacidad y parcialidad lo menos que se merece es la expulsión del cuerpo judicial y derribo de su chalet ilegal.
0
K
8
#1
Kmisetas
*
Intxaurrondo, que hasta ayer aplaudía los autos contra Ayuso como si fueran la Biblia, ahora se pone tiquismiquis con las comillas y el estilo del juez Peinado. Lo curioso es que lo importante (los indicios de tráfico de influencias y malversación con la mujer del presidente) lo despacha como si fuera una nota a pie de página.
Al final es el guion de siempre: cuando la justicia apunta a la derecha, es justicia; cuando apunta a la PSOE, entonces es “copiar y pegar”.
Menudo Panfleto público. es
4
K
-11
#3
fareway
#1
Tranquilo, hasta el 2027 tu Presidente seguirá siendo tu Presidente.
2
K
53
#5
Kmisetas
*
#3
Lo sé, ni con todos los casos de corrupción de su partido y familia se le cae la cara de vergüenza a ese tipejo. Pero claro, él está limpio y no sabía nada. Espera, eso hace que sea incluso peor, nos gobierna un retrasado que vive en la inopia.
0
K
6
#4
Laro__
#1
Ya; vale... pero sorprende un poquito que tuviera las conclusiones, de su investigación, unos cuantos años antes de conocer a Begoña...
2
K
49
#6
sotillo
#1
No se da cuenta que los del pp y el peinado no necesitan tener vergüenza para que les voten los suyos eso si es como los agujeros negros esos que tragan y tragan y tragan
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
