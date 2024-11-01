edición general
Silvia Intxaurrondo resume la 'copiada' del juez Peinado en su auto sobre Begoña Gómez: "Es que no le ha cambiado ni el estilo"

La periodista Silvia Intxaurrondo lo ha explicado así este viernes en La Hora de La 1

fareway #8 fareway
#5 Claro, claro... :-* :-* :-*
#2 Albarkas
¿Y cuanto cobra el jeta éste por cortar y pegar?
#7 chocoleches
#2 Eh, no menospreciemos el trabajo de Peinado. Antes de cortar y pegar, lo buscó en google.
pitercio #10 pitercio
#7 en el rincón del vago más vien. Verás cuando descubra el chatgpt. Van a ser la risa esas cosas sin sentido copiadas hasta con la URL.
#9 pirat *
#2 Así no extraña que la justicia esté colapsada y falta de recursos, con golfos como estirando una cosa como si fuera un caso.
Después de este alarde de incapacidad y parcialidad lo menos que se merece es la expulsión del cuerpo judicial y derribo de su chalet ilegal.
Kmisetas #1 Kmisetas *
Intxaurrondo, que hasta ayer aplaudía los autos contra Ayuso como si fueran la Biblia, ahora se pone tiquismiquis con las comillas y el estilo del juez Peinado. Lo curioso es que lo importante (los indicios de tráfico de influencias y malversación con la mujer del presidente) lo despacha como si fuera una nota a pie de página.

Al final es el guion de siempre: cuando la justicia apunta a la derecha, es justicia; cuando apunta a la PSOE, entonces es “copiar y pegar”.

Menudo Panfleto público. es
fareway #3 fareway
#1 xD xD xD Tranquilo, hasta el 2027 tu Presidente seguirá siendo tu Presidente.
Kmisetas #5 Kmisetas *
#3 Lo sé, ni con todos los casos de corrupción de su partido y familia se le cae la cara de vergüenza a ese tipejo. Pero claro, él está limpio y no sabía nada. Espera, eso hace que sea incluso peor, nos gobierna un retrasado que vive en la inopia.
Laro__ #4 Laro__
#1 Ya; vale... pero sorprende un poquito que tuviera las conclusiones, de su investigación, unos cuantos años antes de conocer a Begoña...
sotillo #6 sotillo
#1 No se da cuenta que los del pp y el peinado no necesitan tener vergüenza para que les voten los suyos eso si es como los agujeros negros esos que tragan y tragan y tragan
0 K 11

