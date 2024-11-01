edición general
51 meneos
110 clics
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”

Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”

El artículo 48.1 afirma que "las Comunidades Autónomas deben elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales". "Los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, se tienen que publicar el 31 de octubre, como máximo, del año previo". Y, por último, el 48.4 añade que "se van a aplicar estos planes de prevención de manera continua durante todo el año"

| etiquetas: silvia intxaurrondo , ley de montes , pp
32 19 0 K 429 actualidad
10 comentarios
32 19 0 K 429 actualidad
Comentarios destacados:    
mariKarmo #1 mariKarmo
DATO MATA RELATO.

Ahora ya decides si compras el dato, o el relato.
8 K 109
StuartMcNight #5 StuartMcNight
#1 RELATO RELATO!!!!! PERRO XANSE HIJO DE PITA!!!!!!!!!!!!!!
3 K 38
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
#1 pues onvre, siempre el relato.
Me puede arruinar, matar...pero es más divertido.
1 K 19
io1976 #8 io1976
#6 Y sobre todo, el relato engorda mis bilis.
0 K 11
strike5000 #2 strike5000
"La Constitución española de 1978.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."

Basta con cumplirla. :roll:
2 K 26
alpoza #3 alpoza
#2 jaque mate.
0 K 13
mariKarmo #7 mariKarmo *
#3 ñiiññiñiñi
0 K 11
alpoza #10 alpoza
#7 :hug:
0 K 13
a69 #4 a69
#2 Ah vale como esto no se cumple pues el resto de leyes quedan invalidadas. Anarquía!!!
1 K 21
reithor #9 reithor *
Están incumpliendo una ley de Aznar, les va a explotar la cabeza. Pueden hacer, pero no hacen.

#2 whataboutism detected. Como bien te dice #4, pedir que se cumpla una ley no implica que no se tengan que cumplir otras. Por otro lado, mezclar constitución con legislación desarrollada no da lugar a un buen debate, además diferente al del meneo.
0 K 12

menéame