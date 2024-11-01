Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”

El artículo 48.1 afirma que "las Comunidades Autónomas deben elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales". "Los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, se tienen que publicar el 31 de octubre, como máximo, del año previo". Y, por último, el 48.4 añade que "se van a aplicar estos planes de prevención de manera continua durante todo el año"