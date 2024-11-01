edición general
Silent Circle - Touch In The Night (Crash Version) 1985

  1. Harkon #1 Harkon
    Y que no falte la adaptación de video de killer boogie dance con el mismo tema que encaja a la perfección

    youtu.be/8_W0LdYfaqM?list=RD8_W0LdYfaqM
    0 K 16
  2. mishagen #2 mishagen
    Larga vida al Italodisco!
    1 K 20
  3. Magog #3 Magog
    #2 y al MAX-MIX que nos lo enseño a muchos!
    0 K 11

