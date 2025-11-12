edición general
Qué significa que alguien esté soltero a los 40, según los expertos en psicología

Estar soltero por elección cada vez es más habitual, sin embargo, todavía hay personas que creen que estarlo a una determinada edad puede ser algo malo, un fallo o una tara, pero ¿qué hay de cierto en esto? Hablamos con expertos en psicología que nos dan su opinión de lo que significa estar soltero más allá de los 40. Para empezar, explica José Martín Del Pliego, psicólogo, “antes estar soltero era un fallo pero ahora es una elección”. La gente que lo está “es consciente de lo que quiere y está en un buen momento emocional”.

pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
Que no tiene pareja...
#6 Katos
#2 parecía difícil pero NO
pazentrelosmundos #14 pazentrelosmundos
#6 para ti debe ser súper fácil, no tienes elección...
Robus #7 Robus
#2 depende… yo tengo la misma pareja desde hace más de 20 años y no nos hemos casado.
pazentrelosmundos #12 pazentrelosmundos
#7 no estás soltero.
Olepoint #8 Olepoint
#2 Error, siempre he sido soltero, he tenido 3 parejas estables, con las que he compartido vivienda y con la última, hasta hijos.

Nunca he querido poner mi vida privada en manos de terceras personas, seré rarito, pero me ha ido mejor que aquellos que han puesto su vida en manos de terceras personas.
pazentrelosmundos #15 pazentrelosmundos
#2 me arrepiento de esta chorrada de comentario. Ahora tengo que aguantar mongoladas varias y personas cuestionables.

Era un chiste de mierda...
Charles_Dexter_Ward #5 Charles_Dexter_Ward
El problema no es estar soltero a los 40. El problema es ser virgen a los 40. En este caso puedes convertirte en spammer en MNM y en un inadaptado social.
p3riko #10 p3riko
#5 gran película (virgen a los 40)
estemenda #13 estemenda
"Solterón y cuarentón, qué suerte tienes, ladrón"
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Dejad de presionarnos. Cuando sea el momento, os enterareis.
#9 BoosterFelix
La casuística es tremenda, pero básicamente todo se reduce a que las mujeres no han encontrado a alfa.
#1 Pepepistolas
Que es un tipo listo.
ChatGPT #3 ChatGPT
#1 y que folla mucho más que en la alternativa
#11 PeroKeKoñoLePasaAlMundo *
Viendo a muchas parejas, que ha tomado una decisión acertada..., o puede que no.
