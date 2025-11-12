Qué significa que alguien esté soltero a los 40, según los expertos en psicología

Estar soltero por elección cada vez es más habitual, sin embargo, todavía hay personas que creen que estarlo a una determinada edad puede ser algo malo, un fallo o una tara, pero ¿qué hay de cierto en esto? Hablamos con expertos en psicología que nos dan su opinión de lo que significa estar soltero más allá de los 40. Para empezar, explica José Martín Del Pliego, psicólogo, “antes estar soltero era un fallo pero ahora es una elección”. La gente que lo está “es consciente de lo que quiere y está en un buen momento emocional”.