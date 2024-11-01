Signal es la aplicación de mensajería más segura: funciones, trucos y todo lo que hay que saber

Signal es una plataforma de mensajería cuyo lanzamiento original fue en julio de 2014. Desde entonces, la compañía se ha dedicado a añadir todas las funciones que esperamos en una aplicación de mensajería moderna, pero con el foco puesto en la privacidad de los usuarios. Esto significa que Signal utiliza el cifrado de extremo a extremo para todos los mensajes y todos los chats. Las fotos que enviamos, los mensajes de texto y en general toda la información y archivos en un chat solo están disponibles para las personas que participan en él.