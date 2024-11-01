edición general
Un siglo de Paco Rabal: 'Cicatriz y memoria' en el Cine Doré, exposiciones y la obra teatral para honrar a la Milana bonita

Un siglo del nacimiento de Francisco Rabal. El Cine Doré, la Filmoteca Española y la Filmoteca de Murcia anuncian sus respectivos programas para celebrar la figura y el trabajo del genial actor de Águilas (Murcia). Trabajó con Buñuel en 'Narazín' , 'Belle de jour' y 'Viridiana', con Bardem, Grau y Camus, quien le dio uno de los papeles de su vida, Azarías y su Milana bonita en 'Los santos inocentes'. Rabal fue Goya, el maestro de Fuendetodos, bajo el mando de Saura; y fue San Pedro, con Cuerda en Aquí en el cielo como en la tierra.

#1 uy perdón, me he liao. Es esta:
www.youtube.com/watch?v=oQ8DGJ_9dUk

por cierto, no olvidemos nunca la tremenda banda sonora del gran Antón García Abril
www.youtube.com/watch?v=MPVy-6f_ah4

Está película sería bien que fuera de obligado visionado en la eso (una idea vamos)
#2 la cima del cine español
