Un siglo de humillación para Europa - Yanis Varoufakis

Un siglo de humillación para Europa - Yanis Varoufakis

Europa se comprometió a eliminar todos los impuestos actuales o previstos sobre las actividades en internet de los gigantes tecnológicos, y luego ofreció un enorme tributo para apaciguar a Donald Trump: 600. 000 millones de dólares en nuevas inversiones en la economía estadounidense y 750 mil millones de dólares en compras de petróleo y gas de esquisto para finales de 2028. Es decir, un cheque gargantuesco de 1.350 millones de dólares, sin contar los innumerables miles de millones en armas estadounidenses

ehizabai #5 ehizabai *
Es curioso como los NAFOs en Meneame ahora se dedican a defender a Trump y sus políticas, las élites traidoras de Europa y a rajar de cualquiera que discrepe.
Rectifico, no es curioso, estaba cantado.
Empezaron con la invasión de Ukrania a marcar disidentes, ahora van a calzón quitado.
cutty #1 cutty
Está por ver que no tengamos que abrir europa a la importación sin trabas de fentanilo estadounidense.
mmlv #2 mmlv
Los negociadores europeos(..) se mecieron en la ilusión de que los mercados de bienes y los mercados monetarios estadounidenses sufrirían ataques espasmódicos, lo que obligaría a Trump a desinflarse. Durante demasiado tiempo, se han aferrado a la idea de que los aranceles impulsarían la inflación de los precios al consumidor y la deflación de los mercados de valores estadounidenses a niveles políticamente inaceptables. Esto no ocurrió por razones que Bruselas debería haber previsto.

suppiluliuma #4 suppiluliuma *
En 1842, rota y derrotada, China envió a su más alto burócrata, Qiying, a Nanjing para reunirse con Sir Henry Pottinger, el despiadado administrador colonial británico, que dictó los términos de la capitulación. El tratado de Nanjing resultante hizo que China perdiera todo lo que tenía, sin obtener nada a cambio, excepto la humillación.

Efectivamente, abrir 5 puertos al comercio exterior y ceder la isla de Hong Kong hundió completamente a China. Comparado con eso, la Rebelión Taiping…   » ver todo el comentario
