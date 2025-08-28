Un siglo de humillación para Europa - Yanis Varoufakis

Europa se comprometió a eliminar todos los impuestos actuales o previstos sobre las actividades en internet de los gigantes tecnológicos, y luego ofreció un enorme tributo para apaciguar a Donald Trump: 600. 000 millones de dólares en nuevas inversiones en la economía estadounidense y 750 mil millones de dólares en compras de petróleo y gas de esquisto para finales de 2028. Es decir, un cheque gargantuesco de 1.350 millones de dólares, sin contar los innumerables miles de millones en armas estadounidenses