Siete problemas filosóficos en el mundo de la Inteligencia Artificial

(...) El caso es que me puse a pensar en qué buena filosofía se estaría haciendo ahora alrededor de la inteligencia artificial. Lancé a correr los modos de investigación de Gemini y Claude para recabar los papers más recientes y citados (os aseguro que el resultado es muy superior a lo que los periodistas lograban antes con tres googlazos), los descargué uno a uno para purgar alucinaciones, los fui leyendo y, de todo aquello que no comprendía (que no era poco) (...)