Los siete multimillonarios más ricos son todos magnates de los medios de comunicación (inglés)

La compra de CNN por parte del leal a Trump y contratista de la CIA Larry Ellison parece inminente y supone la última incursión en los medios de comunicación del segundo hombre más rico del mundo. Pero Ellison no está solo. De hecho, los siete hombres más ricos del mundo son ahora poderosos magnates de los medios de comunicación, que controlan lo que el mundo ve, lee y oye, lo que marca un nuevo capítulo en el control oligárquico de la sociedad y supone un nuevo golpe a la libertad y la independencia de la prensa y a la diversidad de opiniones.

pepel
La forma más eficiente de manipular el subconsciente humano, hasta la aparición de las redes sociales.
drstrangelove
La libertad de expresión es la libertad del dueño de la imprenta. Leí una vez.
