Los siete momentos que marcaron el viaje a la Luna de Artemis II

La misión Artemis II no es solo un vuelo más; es el regreso del ser humano a las cercanías de la Luna tras más de 50 años. Este análisis recorre los siete hitos clave que definirán el viaje de los cuatro astronautas: desde la salida de la órbita terrestre hasta el crítico reingreso en la atmósfera. Un resumen perfecto para entender la complejidad técnica y el valor histórico de esta nueva era de exploración espacial. ¡Hacia la Luna!