Los siete momentos que marcaron el viaje a la Luna de Artemis II

La misión Artemis II no es solo un vuelo más; es el regreso del ser humano a las cercanías de la Luna tras más de 50 años. Este análisis recorre los siete hitos clave que definirán el viaje de los cuatro astronautas: desde la salida de la órbita terrestre hasta el crítico reingreso en la atmósfera. Un resumen perfecto para entender la complejidad técnica y el valor histórico de esta nueva era de exploración espacial. ¡Hacia la Luna!
| etiquetas: espacio , artemis ii , luna , nasa , astronomía , exploración
2. El bombardeo del mayor complejo gasístico del mundo propiedad conjunta de Irán y Qatar
3. La muerte de más de 3000 civiles iraníes en los bombardeos USAno-sionistas
4. El desplazamiento y la pérdida irreversible de sus hogares de 1.200.000 libaneses
5. El asesinato de cientos de sanitarios y trabajadores civiles en Líbano por parte de las hordas sionistas
6. El intento de tregua por parte del… » ver todo el comentario