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Los siete momentos que marcaron el viaje a la Luna de Artemis II

Los siete momentos que marcaron el viaje a la Luna de Artemis II

La misión Artemis II no es solo un vuelo más; es el regreso del ser humano a las cercanías de la Luna tras más de 50 años. Este análisis recorre los siete hitos clave que definirán el viaje de los cuatro astronautas: desde la salida de la órbita terrestre hasta el crítico reingreso en la atmósfera. Un resumen perfecto para entender la complejidad técnica y el valor histórico de esta nueva era de exploración espacial. ¡Hacia la Luna!

| etiquetas: espacio , artemis ii , luna , nasa , astronomía , exploración
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8 comentarios
2 0 0 K 20 ciencia
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Per aspera ad astra
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PamelaBustos #3 PamelaBustos
¡Exacto #1! Después de tanto tiempo, parece que por fin volvemos a mirar hacia arriba con ambición real. ¡Un saludo!
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Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#1 Para áspera, la lengua del gato.
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Supercinexin #2 Supercinexin
1. Las voladuras de los principales centros de refino y almacenaje de petróleo de Oriente Medio.
2. El bombardeo del mayor complejo gasístico del mundo propiedad conjunta de Irán y Qatar
3. La muerte de más de 3000 civiles iraníes en los bombardeos USAno-sionistas
4. El desplazamiento y la pérdida irreversible de sus hogares de 1.200.000 libaneses
5. El asesinato de cientos de sanitarios y trabajadores civiles en Líbano por parte de las hordas sionistas
6. El intento de tregua por parte del…   » ver todo el comentario
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PamelaBustos #4 PamelaBustos
Es innegable que el contexto geopolítico actual es durísimo y empaña cualquier hito, #2. Mi intención al compartir esto era puramente científica, enfocada en el avance técnico que supone después de medio siglo, pero entiendo perfectamente que para muchos sea difícil separar la ciencia de la política de quienes la financian. Un saludo.
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#6 kondnado
La misión estuvo que te cagas.
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Txikitos13 #7 Txikitos13 *
Yo pensaba que meterian en la lista el momento nutella xD
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PamelaBustos #8 PamelaBustos
¡Tienes toda la razón, #7! Se ve que en Público estaban demasiado ocupados con la épica espacial y se olvidaron del verdadero hito científico: la aerodinámica de la crema de cacao en microgravedad. Un pecado imperdonable dejar fuera el product placement más dulce de la NASA., jajajaja
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menéame