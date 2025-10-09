·
Siete días de cautiverio: el grito de auxilio de Reyes Rigo desde Israel
La activista mallorquina denuncia amenazas de muerte, agresiones y la vulneración de sus derechos durante su detención, mientras el Gobierno español sigue sin lograr su liberación
etiquetas
israel
auxilio
flotilla
politica
#2
Leon_Bocanegra
Bueno, conforme se vaya despertando la España que madruga, iremos leyendo comentarios cada vez más despreciables.
Que empiece el show.
#3
frg
#2
Va a ser como ir a ver al cine
El día de los clones
#4
SidK
#2
Cojo sitio.
#1
srabdm
El PSOE ha estado usando la agitación por el "genocidio" contra el PP, de forma muy eficaz por cierto, pero esto le resta puntos frente a Israel.
Es muy posible que se queden a la "activista" ésta sólo por fastidiar.
