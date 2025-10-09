edición general
Siete días de cautiverio: el grito de auxilio de Reyes Rigo desde Israel

La activista mallorquina denuncia amenazas de muerte, agresiones y la vulneración de sus derechos durante su detención, mientras el Gobierno español sigue sin lograr su liberación

#2 Leon_Bocanegra
Bueno, conforme se vaya despertando la España que madruga, iremos leyendo comentarios cada vez más despreciables.
Que empiece el show.
frg #3 frg
#2 Va a ser como ir a ver al cine El día de los clones :popcorn:
SidK #4 SidK
#2 Cojo sitio. :popcorn:
#1 srabdm
El PSOE ha estado usando la agitación por el "genocidio" contra el PP, de forma muy eficaz por cierto, pero esto le resta puntos frente a Israel.

Es muy posible que se queden a la "activista" ésta sólo por fastidiar.
