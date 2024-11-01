Siete detenidos por explotación laboral en fincas agrícolas riojanas

La Guardia Civil ha detenido a siete personas que conformaban «una red criminal de explotación laboral de trabajadores en situación irregular en fincas agrícolas de La Rioja». Así lo dice la Guardia Civil en una nota de prensa en la que informa de que «han sido localizadas al menos 45 personas que trabajaban jornadas enteras sin contrato laboral y en su mayoría vivían hacinados en habitaciones sin ventilación e incluso encerrados con candados en ellas«. El entramado criminal explotaba a compatriotas de origen marroquí en situación de vulnera...