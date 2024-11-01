edición general
Siete detenidos por explotación laboral en fincas agrícolas riojanas

La Guardia Civil ha detenido a siete personas que conformaban «una red criminal de explotación laboral de trabajadores en situación irregular en fincas agrícolas de La Rioja». Así lo dice la Guardia Civil en una nota de prensa en la que informa de que «han sido localizadas al menos 45 personas que trabajaban jornadas enteras sin contrato laboral y en su mayoría vivían hacinados en habitaciones sin ventilación e incluso encerrados con candados en ellas«. El entramado criminal explotaba a compatriotas de origen marroquí en situación de vulnera...

comentarios
Es absurdo que el campo esté en manos privadas. Del campo sólo se hacen ricos los negreros, así ha sido siempre y así siempre lo será. Expropiación y puesta a disposición del Estado de todo el campo, gestionado por técnicos agrónomos, biólogos e ingenieros. Fuerte mecanización, escala industrial y, para lo que haga falta, que se contraten trabajadores puntualmente siguiendo las leyes laborales españolas, no las de EEUU del siglo XIX en las plantaciones de algodón.

Socialismo o barbarie.
#1 amén.
¿Todas las fincas las llevaban ellos, o también hacían trabajos para fincas ajenas? No queda muy claro.
