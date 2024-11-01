«Me siento culpable»: antiguos antivacunas horrorizados por el desastre de RFK Jr. [Ing]

«Quizás haya algún tipo de justicia kármica para mí, ya que deseaba que esto sucediera cuando era antivacunas, y ahora estoy viendo cómo se desarrolla, y es un desastre, y me siento un poco culpable», dijo Greene, profesional de la salud. «La única forma en que esto cambie es cuando los niños empiecen a morir, y van a morir en cantidades tan elevadas que conocerás a algún niño que haya sufrido daños cerebrales horribles o haya fallecido a causa de una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna», afirmó Greene.