«Me siento culpable»: antiguos antivacunas horrorizados por el desastre de RFK Jr. [Ing]

«Quizás haya algún tipo de justicia kármica para mí, ya que deseaba que esto sucediera cuando era antivacunas, y ahora estoy viendo cómo se desarrolla, y es un desastre, y me siento un poco culpable», dijo Greene, profesional de la salud. «La única forma en que esto cambie es cuando los niños empiecen a morir, y van a morir en cantidades tan elevadas que conocerás a algún niño que haya sufrido daños cerebrales horribles o haya fallecido a causa de una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna», afirmó Greene.
| etiquetas: trump , jfk , sanidad , desastre
No todo está perdido.
Es como el sketch de Bartolo de Jose Mota.
La situacion y la realidad no se crea solo con una decision sino con una trayectoria. Ahora dejara de ser antivacunas para ser de qanon
Estos son los médicos vende elixires que pululan por todo USA al servicio de las aseguradoras.
Que por cierto, me juego el culo a que las aseguradoras se limpian las manos si no has vacunado a tu hijo, aunque luego hagan campaña y subvencionen a charlatanes que fomentan el magufismo.
- restringir campañas de vacunación
- cortar financiación a desarrollo e investigación de vacunas
- recomendar el consumo de leche sin pasteurizar
- recomendar los enemas de lejía
- beber orina
- dióxido de cloro para curar el autismo
Si no fuera una realidad tan horrible y peligrosa podría ser el mayor trolleo masivo de la historia.