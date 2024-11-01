edición general
«Me siento culpable»: antiguos antivacunas horrorizados por el desastre de RFK Jr. [Ing]

«Quizás haya algún tipo de justicia kármica para mí, ya que deseaba que esto sucediera cuando era antivacunas, y ahora estoy viendo cómo se desarrolla, y es un desastre, y me siento un poco culpable», dijo Greene, profesional de la salud. «La única forma en que esto cambie es cuando los niños empiecen a morir, y van a morir en cantidades tan elevadas que conocerás a algún niño que haya sufrido daños cerebrales horribles o haya fallecido a causa de una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna», afirmó Greene.

Supercinexin
Es el primer paso para volver a ser un humano, racional, normal: sentirse culpable por las burradas que has hecho.

No todo está perdido.
JackNorte
#5 Igual que los votante de Ayuso en Madrid ,estan arrepentidos si , lo volverian a hacer si.
Es como el sketch de Bartolo de Jose Mota.
La situacion y la realidad no se crea solo con una decision sino con una trayectoria. Ahora dejara de ser antivacunas para ser de qanon xD
jm22381
Espero que tenga pesadillas con los gritos de esos niños toda la vida ¬¬
Verdaderofalso
#3 el gusano de su cerebro se encargará de borrar esas pesadillas
SMaSeR
Un "profesional de la salud" por mis cojones.

Estos son los médicos vende elixires que pululan por todo USA al servicio de las aseguradoras.

Que por cierto, me juego el culo a que las aseguradoras se limpian las manos si no has vacunado a tu hijo, aunque luego hagan campaña y subvencionen a charlatanes que fomentan el magufismo.
Verdaderofalso
Bueno… es lo que votaron no?
mariKarmo
No os sintáis culpables hombre. Sois los culpables.
pitercio
En serio, mira ese viejo grimoso ignorante, que sólo ha llegado a esa edad a base de consumir salvoconductos de opulencia proporcionada por sus antepasados ¿Le confiarías tu salud y la de tu familia? ¡Anda ya, le cerrarías la puta puerta en las narices de payaso! Espabilad o jodeos.
unlugar
La cartilla de vacunación supliendo al test de inteligencia.
Triborato
Sacado del artículo, Make America Healthy Again movement con el Secretario de Sanidad a la cabeza J.F.K. Jr.:

- restringir campañas de vacunación
- cortar financiación a desarrollo e investigación de vacunas
- recomendar el consumo de leche sin pasteurizar
- recomendar los enemas de lejía
- beber orina
- dióxido de cloro para curar el autismo

Si no fuera una realidad tan horrible y peligrosa podría ser el mayor trolleo masivo de la historia.
pedromoralesnn_62a8fccf7
En 10 años el tal júnior acabará en la cárcel o la cámara de gas
