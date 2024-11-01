Los sicilianos descienden de negros | Amor a quemarropa  

Amor a quemarropa (título original: True Romance) es una película de culto de 1993 que fusiona romance, acción y crimen. Es famosa por ser una colaboración entre el director Tony Scott y el guionista Quentin Tarantino, quien vendió este libreto para financiar su debut como director en Reservoir Dogs. La escena ocurre cuando el sicario de la mafia Vincenzo Coccotti (interpretado por Christopher Walken) interroga a Clifford Worley (Dennis Hopper), el padre del protagonista, para averiguar el paradero de su hijo.