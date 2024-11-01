Shlomo Ben Ami, historiador y exministro de Exteriores de Israel: "EEUU ha sido derrotado estratégicamente en Irán"

“Netanyahu es un agente del caos”, dice el exministro de Exteriores de Israel. La disuasión de la que goza una fuerza militar superior como la estadounidense existe cuando no la utilizas. En el momento en que la utilizas, expones sus limitaciones. EEUU, con todos esos portaaviones gigantes y esas capacidades extraordinarias, no ha podido derrotar a Irán, que no tiene fuerza aérea y que lo único que tiene es la capacidad de resistencia y de asumir bajas. Y así, EEUU ha perdido poder de disuasión.