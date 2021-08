Sheriff Tiraspol, el equipo que va a jugar la Champions League, y es de un país que no existe [Hilo]

Sheriff Tiraspol, el equipo que va a jugar la Champions League, y es de un país que no existe. ¿Qué es Transnistria? ¿Por qué es un territorio no reconocido? ¿Cuándo se fundó el club y cómo llegó a la UCL? Hace minutos, el Sheriff Tiraspol eliminó al Dinamo Zagreb, y por primera vez en su historia, clasificó a la fase de grupos de la Champions League. Pero atrás de este club hay una empresa que vendería armas, un país que no existe y demás curiosidades.