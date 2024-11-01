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Shakira vuelve a España sin imaginar que está a punto de empezar la campaña de la Renta

Shakira vuelve a España sin imaginar que está a punto de empezar la campaña de la Renta

La cantante colombiana, que desconoce el calendario de Hacienda, se ha quedado en shock al enterarse de que en pocos días se abre el periodo para presentar la declaración.

| etiquetas: ocio , humor
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2 comentarios
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Kyoko #1 Kyoko
Mira que ahora estoy mirando la serie Celeste, con Carmen Machi, y esta muy claro que se "inspiraron" en Shakira y sus lios con hacienda.
Por cierto muy buena la serie, increible lo que entretiene tratar una inspección fiscal como si fuera una investigación policiaca. xD
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#2 tropezon
#1 Pues yo iba a votar irrelevante, hasta que me he dado cuenta que eran los del mundotoday
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menéame