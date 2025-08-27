"El sexo no me asusta en absoluto": personas con discapacidad y asistentes sexuales combaten el tabú

La asistencia sexual es un servicio destinado a que las personas con diversidad funcional "puedan vivir su sexualidad de forma plena", sin que ello implique la "interacción de cuerpos". No ha tenido novia. Nunca le han besado. No se ha masturbado. No porque no quiera, sino porque nadie le enseñó que a él también le tocaba: "Ningún médico se ha sentado a hablarme de sexualidad. Jamás".