"El sexo no me asusta en absoluto": personas con discapacidad y asistentes sexuales combaten el tabú

La asistencia sexual es un servicio destinado a que las personas con diversidad funcional "puedan vivir su sexualidad de forma plena", sin que ello implique la "interacción de cuerpos". No ha tenido novia. Nunca le han besado. No se ha masturbado. No porque no quiera, sino porque nadie le enseñó que a él también le tocaba: "Ningún médico se ha sentado a hablarme de sexualidad. Jamás".

"Para seguir leyendo suscríbete". Muro de pago
"Asistentes sexuales"
O sea, prostitutas y prostitutos, ¿no?
La emancipación del hombre es el enemigo de la derecha, que busca controlar tu vida en todos sus aspectos, el matrimonio (divorcio), incluso el sexual, la reproducción (antiaborto) o cuando morir (eutanasia).
