Sevillanos someten a la Virgen de la Macarena a un tratamiento de anoxia eliminando sobre ella cualquier forma de vida

La Virgen de la Macarena ha sido esterilizada. La talla ha permanecido en la burbuja de tratamiento durante 24 días con un 0,00% de concentración de oxígeno. Una vez sacada de dicha burbuja, los técnicos de Samitech y Pedro Manzano, con la presencia de la junta de gobierno, han comprobado el estado de la Virgen de la Esperanza. El trabajo ha sido un éxito, cualquier forma de vida que dependiera del oxígeno ha sido exterminada.

#6 sisi *
Que le han matado la carcoma, pero en fino

ChatGPT #7 ChatGPT
#6 en fino, y seguro que en caro xD

#7 Los capillitas tienen pasta...
#7 Los capillitas tienen pasta...

ChatGPT #20 ChatGPT
#19 me juego un brazo y no lo pierdo, que esto lo pagamos a escote por “mantenimiento del capital artístico” o algo así

Shuquel #16 Shuquel
#6 Piojos, después de estar con la paloma...

HeilHynkel #5 HeilHynkel
Poca fe veo yo en los que están tratando la talla mágica esa ...

Hostia puta, que había leído "un tratamiento de anorexia", y yo o_o
Hostia puta, que había leído "un tratamiento de anorexia", y yo o_o

#1 También xD
#1 También xD

Que vuelve a ser virgen.....
Que vuelve a ser virgen.....

Milmariposas #14 Milmariposas
#13 Pues ahora que lo dices el redactor probablemente se haya tomado las vacaciones en septiembre y sea el becario de turno el que lo sustituye. Titular largo y con sintaxis enrevesada. Punto pa ti.

ChatGPT #15 ChatGPT *
#14 yo lo confirme al leer:

La talla ha permanecido en la burbuja de tratamiento durante 24 días con un 0,00% de concentración de oxígeno. Una vez sacada de dicha burbuja .

Clásica coletilla de alguien que no sabe escribir y quiere impresionar

#21 Hombre_de_Estado
Aplicar anoxia no es buena idea. Siendo virgen, el mejor tratamiento es el que daría El Payo Juan Manuel: www.youtube.com/watch?v=IYLoqOZV3BE

Pues se va a asfixiar.
Pues se va a asfixiar.

#8 Leclercia_adecarboxylata
En realidad ha sido desinfectada, no esterilizada. Con ese tratamiento habrán sobrevivido anaerobios y esporas.

Para esterilizarla deberían meterla en un autoclave.

#8 O quemarla
#8 O quemarla

tusitala #12 tusitala
Pero si la esterilizan no va a nacer Jesús!!!

ChatGPT #2 ChatGPT
“Eliminando sobre ella cualquier forma de vida” ????

#2 ¿Carcoma?
#2 ¿Carcoma?

ChatGPT #13 ChatGPT
#11 hablo de la construcción de la frase, parece una voltereta innecesaria

#3 Madmaxi *
Cuando llegue navidad que coño contamos a los nenes....?


