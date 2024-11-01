Sevillanos someten a la Virgen de la Macarena a un tratamiento de anoxia eliminando sobre ella cualquier forma de vida

La Virgen de la Macarena ha sido esterilizada. La talla ha permanecido en la burbuja de tratamiento durante 24 días con un 0,00% de concentración de oxígeno. Una vez sacada de dicha burbuja, los técnicos de Samitech y Pedro Manzano, con la presencia de la junta de gobierno, han comprobado el estado de la Virgen de la Esperanza. El trabajo ha sido un éxito, cualquier forma de vida que dependiera del oxígeno ha sido exterminada.