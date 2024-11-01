Sevilla propone un metro-río

La simulación digital del proyecto Metro-río, que promueve una línea regular de transporte fluvial por catamarán para pasajeros en el área metropolitana que dé servicio a la capital sevillana y a los pueblos ribereños, ha concluido con éxito este mes y sus resultados abren grandes expectativas. Si el metro fluvial se convierte en realidad, el sistema será sostenible y respetuoso con el medio ambiente, utilizando medios de generación de energía alternativos (hidrógeno o baterías eléctricas) tanto en las embarcaciones como en las estaciones.