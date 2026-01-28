Sevilla es la ciudad “más cotilla” de España, según un estudio: los expertos afirman que el chisme no siempre es negativo

La ciudad en la que sus habitantes pasan más horas al año hablando sobre cotilleos (familiares, laborales, de famosos…) es, según el estudio de Unobravo, Sevilla (99 horas al año). Le siguen Madrid (97), Valencia (96), Oviedo (93) y Móstoles (91). Lejos de ser un aspecto negativo que se corresponde con la envidia, la maldad o el deseo de criticar a los demás, los expertos señalan que estas conversaciones relacionadas con el trabajo y la familia suelen derivar de un deseo humano de entender jerarquías sociales y fortalecer vínculos emocionales