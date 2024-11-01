Seúl promueve un Ejército independiente de tropas extranjeras ante nueva postura de Estados Unidos

«El problema clave es la mentalidad sumisa de los que creen que la autodefensa es imposible sin fuerzas extranjeras». Washington pretende ampliar el rol de sus fuerzas en este país para hacer frente a posibles contingencias en torno a China y Taiwán, y contempla posibles cambios en el despliegue de los 28.500 soldados estadounidenses en Corea del Sur, un aumento del gasto en defensa surcoreano y una revisión del reparto de costes. Lee recordó que Corea del Sur ya destina un presupuesto militar equivalente a 1,4 veces el PIB norcoreano.