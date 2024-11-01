Seth Meyers predijo hace seis meses que Trump anunciaría vida extraterrestre para distraer la atención sobre los archivos de Epstein (ENG)

Trump declaró el martes que ha ordenado a los departamentos gubernamentales que publiquen información sobre la existencia de vida más allá de la Tierra. Su orden siguió a las declaraciones de Obama afirmando que existían extraterrestres, aunque nunca los haya visto. Meyers le dijo a su audiencia que creía que Trump estaba a punto de revelar la existencia de extraterrestres aunque sólo fuera para distraer la atención de las acusaciones. “Honestamente creo que estamos a sólo una historia de Epstein de que Trump anuncie que los ovnis son reales”.
| etiquetas: trump , epstein , obama , ovnis , distracciones , cortina de humo
1993...
Estos archivos terminarán saliendo a la luz más tarde que temprano, con nombres completos. Por ahora salen unos pocos detalles escabrosos, pero saldrán los que verdaderamente son importantes, licencias, concesiones, ... todo dinero fácil.
Ya vimos qué hicieron a Chile en el 73 y que están haciendo en Sudamérica, Gaza, Sudán, Yugoslavia, Libia, Irak, Síria, Líbano, Afganistán, Indonesia, ...
Si el capitalismo está arriba y nosotros estamos abajo es porque nuestro cociente intelectual se lo merece.
Pero tranquilos, si el juicio de Johnny Depp y Amber Head pasó, esto también pasará algún milenio de estos.
pareciera que te veas bien representando por pederastas , y andes colando otro tema