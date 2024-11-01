edición general
Seth Meyers predijo hace seis meses que Trump anunciaría vida extraterrestre para distraer la atención sobre los archivos de Epstein (ENG)

Seth Meyers predijo hace seis meses que Trump anunciaría vida extraterrestre para distraer la atención sobre los archivos de Epstein (ENG)

Trump declaró el martes que ha ordenado a los departamentos gubernamentales que publiquen información sobre la existencia de vida más allá de la Tierra. Su orden siguió a las declaraciones de Obama afirmando que existían extraterrestres, aunque nunca los haya visto. Meyers le dijo a su audiencia que creía que Trump estaba a punto de revelar la existencia de extraterrestres aunque sólo fuera para distraer la atención de las acusaciones. “Honestamente creo que estamos a sólo una historia de Epstein de que Trump anuncie que los ovnis son reales”.

actualidad
11 comentarios
antesdarle #1 antesdarle
Tengo que reconocer que la carta de los extraterrestres no la esperaba para el 2026
2 K 27
Sr.No #11 Sr.No
#10 lo vi :goatse:
Sr.No
Sr.No #7 Sr.No
Yo hasta que no revelen el Proyecto Stargate no me creo nada.
Sr.No
Dramaba #10 Dramaba
#7 Pues acaban de colgar toda la 1ª serie en Netflix... :tinfoil:
Dramaba
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle *
#6 yo recuerdo la portada de el jueves con michel agarrando los huevos de un nin̈o xD

1993...  media
1 K 18
Asimismov #4 Asimismov *
los archivos de Epstein atentan contra las élites, que están más pilladas que nostros los trabajadores y pobres.
Estos archivos terminarán saliendo a la luz más tarde que temprano, con nombres completos. Por ahora salen unos pocos detalles escabrosos, pero saldrán los que verdaderamente son importantes, licencias, concesiones, ... todo dinero fácil.
Ya vimos qué hicieron a Chile en el 73 y que están haciendo en Sudamérica, Gaza, Sudán, Yugoslavia, Libia, Irak, Síria, Líbano, Afganistán, Indonesia, ...
Asimismov
#2 BoosterFelix
Está claro que al capitalismo solo le basta lanzar un cuento del estilo de los archivos de Epstein para que toda la masa gilipollas se obsesione con esos archivos.

Si el capitalismo está arriba y nosotros estamos abajo es porque nuestro cociente intelectual se lo merece.

Pero tranquilos, si el juicio de Johnny Depp y Amber Head pasó, esto también pasará algún milenio de estos.
1 K 10
Malinke #3 Malinke
#2 no es el coficiente intelectual, es el hijoputismo y el dinero.
Malinke
#8 Pivorexico
#2 Ostras brutal , comparas a unos pederastas con el tema de Amber Head y Deep ;

pareciera que te veas bien representando por pederastas , y andes colando otro tema
0 K 12
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Ya ves tú... muchos recordamos a Michael Jackson...
0 K 10
Spirito #6 Spirito
#5 Nosotros sí, porque ya tenemos más años que un saco de almanaques. xD
Spirito

