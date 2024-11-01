edición general
Session: El Futuro de la Mensajería Privada

Session: El Futuro de la Mensajería Privada. Creo que es más vigente que nunca ir buscando alternativas a whatsapp o telegram, especialmente aquellas que sean descentralizadas y no se puedan intervenir. Fijaros que el chatcontrol lo van a aprobar si o si porque siempre ha salido que no y lo vuelven a proponer y votar, hasta que salga que si evidentemente.

Torrezzno #1 Torrezzno *
#0 ¿por qué session? Puedes enlazar la lista completa privancer.com/herramientas-de-privacidad/

El problema es el de siempre, para qué quieres un programa de mensajería si no tienes con quien mandarte mensajes. Ya cuesta que la gente use Telegrama como para que usen Signal o Session. Lo mejor de session es que no hace falta teléfono para registrarse y no tienen servidores al uso (usan una red descentralizada de nodos onion)
nestorr #2 nestorr
#1 Porque Session corre en los nodos de Oxen, algunas de las que hay en la lista como Signal, aunque SIgnal es más privada que whatsapp y telegram porque ni son de código abierto, signal si sabemos lo que hace el cliente y que efectivamente lo manda cifrado a los servidores, etc. Telegram y Whatsapp hacen lo mismo que Signal pero te tienes que fiar de ellos. Pero si sale chatcontrol, Signal caería o se tiene que ir, por eso Session, pero hay otros descentralizados como Thereema(corre por Tor, pero es de pago).

En resumen, que si se aprueba necesitamos algo que no tenga una oficina central en Europa y se pueda descargar el apk fuera de playstore.
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 Si, hace falta mucha mas conciencia. La gente cede su privacidad por comodidad demasiado facilmente
#4 eqas
#2 Briar en FDroid usa "lo que pueda", wifi, movil, bluetooth creando redes de malla ad-hoc... si se extendiese, sería muy libre.
#5 eqas *
#1 veo que Briar está en esa lista. Genial. Uso mucho de lo que hay en ella.
