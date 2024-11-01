Session: El Futuro de la Mensajería Privada. Creo que es más vigente que nunca ir buscando alternativas a whatsapp o telegram, especialmente aquellas que sean descentralizadas y no se puedan intervenir. Fijaros que el chatcontrol lo van a aprobar si o si porque siempre ha salido que no y lo vuelven a proponer y votar, hasta que salga que si evidentemente.
| etiquetas: session , lokinet , mensajería
El problema es el de siempre, para qué quieres un programa de mensajería si no tienes con quien mandarte mensajes. Ya cuesta que la gente use Telegrama como para que usen Signal o Session. Lo mejor de session es que no hace falta teléfono para registrarse y no tienen servidores al uso (usan una red descentralizada de nodos onion)
En resumen, que si se aprueba necesitamos algo que no tenga una oficina central en Europa y se pueda descargar el apk fuera de playstore.