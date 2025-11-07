edición general
Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

Entre las próximas convocatorias que va a sacar el CNI llaman la atención ciertos oficios de “mantenimiento”. Quiere seleccionar climatizadores, cerrajeros, fontaneros, mozos de almacén y electricistas. “No solo son perfiles para trabajar en las instalaciones del CNI, sino que a veces son necesarios para determinadas operaciones que llevamos a cabo” En casi todos los puestos se exige carné de conducir B. En el de electricista, por ejemplo, se exige titulación C1 y C2 y varios cursos (PRL, Protección Contra Incendio, AutoCAD, PLC’s)

| etiquetas: cni , cerrajeros , fontaneros , agentes , presión
7 comentarios
alcama #4 alcama
¿Lo de fontaneros se refieren a alguien como Leyre Díaz?
ronko #5 ronko
El fontanero es el que más sabe de presión. :roll:
Torrezzno #1 Torrezzno
Lo llevan claro. Ahora da ansiedad hasta llamar por teléfono
Asimismov #7 Asimismov
Supongo que van a pagar poco, así también tienen una oportunidad de sobresueldos, horas extras y ser dados de alta como autónomo, eso sí, sin IVA.
Magog #2 Magog
Pues no me parece raro, la verdad.
Y lo de aguantar la presión también tiene sentido, es como los que trabajan en el core de la administración pública, que lo que les piden siempre es "maxima discreción"
#3 Hoypuedeserungrandia
No piden ser familia de , ser amigo de o conocer a ....., porque viendo como funciona el CNI, que tiene tiempo para algunos asuntos, pero para otros dice no disponer de tiempo ni recursos, es un poco arriesgado no tener padrinos. Por cierto seguro que hablar mal del gobierno actual te da puntos para entrar o tener carnet de partidos como VOX o PP también sirve. Pena de limpieza de franquistas en puestos de responsabilidad en el momento en que se pudo hacer y no se hizo, así nos vemos ahora, con la judicatura, con las fuerzas armadas, con los cuerpos de seguridad ,etc.
nopolar #6 nopolar
#3 En realidad eso debería ser un acicate para toda la gente que no está contenta con esa herencia impuesta. Si nadie intenta llegar a esos puestos sin tener padrino entonces seguro que solo habrá gente con padrino. No olvides que hay ocasiones en las que los apadrinados son tan vergonzosamente incompetentes que ni siquiera con enchufe pueden colocarlos y por ahí puede entrar algo de sangre nueva.
