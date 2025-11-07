Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

Entre las próximas convocatorias que va a sacar el CNI llaman la atención ciertos oficios de “mantenimiento”. Quiere seleccionar climatizadores, cerrajeros, fontaneros, mozos de almacén y electricistas. “No solo son perfiles para trabajar en las instalaciones del CNI, sino que a veces son necesarios para determinadas operaciones que llevamos a cabo” En casi todos los puestos se exige carné de conducir B. En el de electricista, por ejemplo, se exige titulación C1 y C2 y varios cursos (PRL, Protección Contra Incendio, AutoCAD, PLC’s)