El servicio militar en Alemania, impopular entre los jóvenes

Los jóvenes se muestran preocupados por la posible reintroducción del servicio militar obligatorio. La Bundeswehr cuenta con unos 180.000 soldados, pero debe alcanzar los 260.000 activos y 200.000 reservistas para cumplir con las obligaciones de la OTAN. El 54% de los alemanes está a favor de reintroducir el servicio militar, aunque con fuertes diferencias generacionales: solo el 35% de los jóvenes de 18 a 29 años lo apoya, frente al 66% de los mayores de 70. Los alemanes tienen derecho constitucional a rechazar el servicio militar.