El servicio militar en Alemania, impopular entre los jóvenes

Los jóvenes se muestran preocupados por la posible reintroducción del servicio militar obligatorio. La Bundeswehr cuenta con unos 180.000 soldados, pero debe alcanzar los 260.000 activos y 200.000 reservistas para cumplir con las obligaciones de la OTAN. El 54% de los alemanes está a favor de reintroducir el servicio militar, aunque con fuertes diferencias generacionales: solo el 35% de los jóvenes de 18 a 29 años lo apoya, frente al 66% de los mayores de 70. Los alemanes tienen derecho constitucional a rechazar el servicio militar.
Siempre me hace gracia que la gente esté a favor de algo que no le toca. Si se trata de reducir pensiones tienes a los chavales todos a favor, pero si la cosa va de mandarlos a la mili ya rápido son los viejos los que se ponen a favor.
Calla, mal bicho, que yo ya la hice hace 30 años largos ... os toca a vosotros.
P.S. Mi opinión personal es que la mili (por 9 euros al mes, como en mi época) pa los patriotas de banderita y sol y sombra mañanero.
Un cir de 4 o 5 meses sería más que suficiente
Los 14 meses que pasé yo fueron una pérdida de tiempo miserable
Pero el periodo de instrucción tenía dos cosas muy buenas, igualaba a pobres y ricos , todos iguales , la otra es que ponía juntos a chavales de toda España y conocías a gente que en otras condiciones no sería posible
Para conocer gente ya tienes internet, no hace falta ir a perder un tiempo precioso en la mejor época de tu vida para que los castuzos sigan viviendo a cuerpo de rey.
La mili era, es y será una puta mierda y espero que al político que se le ocurra decir de instaurarla en España le corten el cuello.
Pues yo coincidí con bastantes que sus familias tenían dinero a espuertas, algunos hijos de gente muy famosa y empresarios de renombre, y alguno hasta nobles en su familia. Y no era un destino precisamente cómodo, Regulares de Melilla.
Por cierto, VOX ha propuesto instaurar la mili obligatoria en caso de tocar poder. Ahí lo dejo.