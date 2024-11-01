edición general
El servicio militar en Alemania, impopular entre los jóvenes

Los jóvenes se muestran preocupados por la posible reintroducción del servicio militar obligatorio. La Bundeswehr cuenta con unos 180.000 soldados, pero debe alcanzar los 260.000 activos y 200.000 reservistas para cumplir con las obligaciones de la OTAN. El 54% de los alemanes está a favor de reintroducir el servicio militar, aunque con fuertes diferencias generacionales: solo el 35% de los jóvenes de 18 a 29 años lo apoya, frente al 66% de los mayores de 70. Los alemanes tienen derecho constitucional a rechazar el servicio militar.

10 comentarios
Comentarios destacados:    
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Que graciosos estos viejos que no les importa que otro pringue.les ponía a ellos a hacer algún tipo de trabajo comunal o a participar por cojones en experimentación médica.
#5 Eukherio
#3 Que hagan la jugada definitiva: metemos la mili pero perdéis las pensiones. Ya verías cómo rápido cambiaban de idea.

Siempre me hace gracia que la gente esté a favor de algo que no le toca. Si se trata de reducir pensiones tienes a los chavales todos a favor, pero si la cosa va de mandarlos a la mili ya rápido son los viejos los que se ponen a favor.
manuelpepito #2 manuelpepito
¿ Hacerte creer que ir a la guerra para que unos ricos ganen mucho dinero es impopular? Los pobres deberían no poder ir a la universidad
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Si el servicio militar fuera obligatorio para mayores de 50 igual no estaban tan a favor, llámame loco
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
#4

Calla, mal bicho, que yo ya la hice hace 30 años largos ... os toca a vosotros. xD

P.S. Mi opinión personal es que la mili (por 9 euros al mes, como en mi época) pa los patriotas de banderita y sol y sombra mañanero.
azathothruna #1 azathothruna
Debieron permitir el fascismo antes, para lavar cerebros para crear kamikazes :troll:
#7 pedromoralesnn_62a8fccf7
Que se jodan , fue un error suprimir el servicio militar, aunque era una pérdida de tiempo absoluta
Un cir de 4 o 5 meses sería más que suficiente
Los 14 meses que pasé yo fueron una pérdida de tiempo miserable
Pero el periodo de instrucción tenía dos cosas muy buenas, igualaba a pobres y ricos , todos iguales , la otra es que ponía juntos a chavales de toda España y conocías a gente que en otras condiciones no sería posible
Oilegor #8 Oilegor
#7 los ricos hace años se libraban en su gran mayoría.
Para conocer gente ya tienes internet, no hace falta ir a perder un tiempo precioso en la mejor época de tu vida para que los castuzos sigan viviendo a cuerpo de rey.

La mili era, es y será una puta mierda y espero que al político que se le ocurra decir de instaurarla en España le corten el cuello.
yoma #9 yoma *
#8 "los ricos hace años se libraban en su gran mayoría."
Pues yo coincidí con bastantes que sus familias tenían dinero a espuertas, algunos hijos de gente muy famosa y empresarios de renombre, y alguno hasta nobles en su familia. Y no era un destino precisamente cómodo, Regulares de Melilla.

Por cierto, VOX ha propuesto instaurar la mili obligatoria en caso de tocar poder. Ahí lo dejo.
Oilegor #10 Oilegor
#9 VOX es una basura de partido y tanto el PSOE como el PP parece que se han empeñado en regalarles España.
