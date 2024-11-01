La serpiente de cascabel robótica que revela cómo nace el miedo en los animales

La combinación entre biología, robótica y comportamiento animal está dando lugar a experimentos que hasta hace poco parecían ciencia ficción. Uno de los más llamativos es el uso de una serpiente de cascabel robótica, diseñada para resolver una duda que lleva décadas rondando a la comunidad científica: ¿el cascabel sirve realmente para espantar a los depredadores y cómo perciben su sonido distintas especies?