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La serpiente de cascabel robótica que revela cómo nace el miedo en los animales

La serpiente de cascabel robótica que revela cómo nace el miedo en los animales

La combinación entre biología, robótica y comportamiento animal está dando lugar a experimentos que hasta hace poco parecían ciencia ficción. Uno de los más llamativos es el uso de una serpiente de cascabel robótica, diseñada para resolver una duda que lleva décadas rondando a la comunidad científica: ¿el cascabel sirve realmente para espantar a los depredadores y cómo perciben su sonido distintas especies?

| etiquetas: serpiente , cascabel , robot , miedo
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1 comentarios
2 1 0 K 34 ciencia
#1 KaBeKa
Pues viene a decir que la mayoría de los animales entienden el sonido de cascabel como peligro, incluso en especies que no tienen en su hábitat natural a la serpiente de cascabel. Y por supuesto las especies que lo tienen en su hábitat, todas reaccionan con pavor aunque se hayan criado en cautividad y nunca hayan visto a una.
La industria de bocinas para osos va a tener un disgusto...
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menéame