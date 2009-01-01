edición general
El SERENO. Guardián de la noche (ya desaparecido) para la seguridad del ciudadano en las calles

El SERENO. Guardián de la noche (ya desaparecido) para la seguridad del ciudadano en las calles  

Hasta hace medio siglo las noches de la ciudad contaban con unos personajes que desempeñaban varias funciones útiles para el ciudadano. Eran los serenos, hasta que a últimos de los 70 se pusieron de moda los porteros automáticos, y se montaron cerraduras para llaves pequeñas. Uno de esos serenos de la ciudad de Zaragoza fue Pascual Salvador, que ejerció su profesión desde el año 1966 hasta que llegó su jubilación. En el año 2009 me acompañó en la recreación de una de sus rondas nocturnas. Monesma documentales

Pertinax
Y el chivato de la poli. :troll:
Barret_Garvey
#1 Esque el sereno tiene más parecido a lo que son los responsables locales del partido en china que a lo que viene siendo un vecino amable.
Pertinax
#2 Poco se habla de ello en los de las añoranzas.
mahuer
#2 En China también tienen la llave de tu casa y les tienes que llamar para que te abran la puerta en mitad de la noche y ponerte en evidencia delante de todo el vecindario?
donchan
Era una época en la que los pocos coches que había no circulaban de noche. El silencio era tal que podías hablar con alguien a dos manzanas de distancia sin levantar la voz.

Dabas un par de palmadas y una voz, que venía de no se sabe donde, decía "vinc". Dabas más palmadas cada medio minuto para que te encontrara. Te abría la puerta con el enorme manojo de llaves que acarreaba.
