¿Será el cáncer una arma más en la guerra de Israel en Gaza?

¿Será el cáncer una arma más en la guerra de Israel en Gaza?

Por devastadora que fue la guerra en Irak, y por muy contaminada que siga Faluya, es casi imposible imaginar qué les depara el futuro a quienes quedan en Gaza, donde la situación es mucho peor. Si Faluya nos enseña algo, es que la destrucción de Israel provocará un aumento significativo de las tasas de cáncer, lo que afectará a las generaciones futuras.Israel, sin duda, utilizará los cánceres que ha provocado como medio para alcanzar un fin, plenamente consciente de que los palestinos no tienen forma de prepararse para las crisis sanitarias que

#1 tierramar
Y no sólo Israel también lo hizo la OTAN en Serbia, Irak, Afaganistan, ahora en Ucrania también,... utilizando uranio empobrecido.
instituciones.hlg.sld.cu/centro-oncologico/2021/07/05/serbia-es-el-pai Serbia es el país con mayor índice de cáncer en Europa tras agresión de OTAN, dice experta
#2 Verdaderofalso
#1 el actual director de la OIEA dice que no supone riesgo radiológico
#5 tierramar
#2 Y de tanto repetir ese mantra, pase lo que pase; una de tantas mentiras nucleares, está llevando a que se normalice el ataque a centrales nucleares, y eso hace que haya más posibilidades de que ocurra un desastre nuclear, por un ataque a una central; que por lanzamiento de ojivas. www.meneame.net/m/actualidad/ataques-plantas-nucleares-estan-normaliza LAs mentiras nucleares, más la ansiedad que genera el tema, la población no tiene ni idea de lo que está sucediendo
#4 PerritaPiloto
#1 Pero el cáncer no era el objetivo de esas municiones. El uranio empobrecido se emplea por su densidad, para penetrar edificios y fortificaciones.

La primera guerra mundial pasó de una fase de guerra de movimientos a guerra de posiciones. En algunas de esas posiciones a lo largo de las líneas de trinchera se usaron montón de gases tóxicos, y se dispararon un montón de munciones. Restos de vainas de munición, de proyectiles de plomo, de explosivos degradados, junto con bombonas con gases…   » ver todo el comentario
#6 tierramar
Las partículas radioactivas que se están derramando en Gaza, mediante el viento, la lluvia, también llegaran a Israel, Gaza e Israel están pegados
#3 Jointhouse_Blues
Antes de desarrollar ningún cáncer morirán de hambre o serán asesinados por las fuerzas de exterminio sionistas.
