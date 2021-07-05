¿Será el cáncer una arma más en la guerra de Israel en Gaza?

Por devastadora que fue la guerra en Irak, y por muy contaminada que siga Faluya, es casi imposible imaginar qué les depara el futuro a quienes quedan en Gaza, donde la situación es mucho peor. Si Faluya nos enseña algo, es que la destrucción de Israel provocará un aumento significativo de las tasas de cáncer, lo que afectará a las generaciones futuras.Israel, sin duda, utilizará los cánceres que ha provocado como medio para alcanzar un fin, plenamente consciente de que los palestinos no tienen forma de prepararse para las crisis sanitarias que
| etiquetas: armas nucleares , cancer como arma
instituciones.hlg.sld.cu/centro-oncologico/2021/07/05/serbia-es-el-pai Serbia es el país con mayor índice de cáncer en Europa tras agresión de OTAN, dice experta
www.meneame.net/story/director-organismo-internacional-energia-atomica
La primera guerra mundial pasó de una fase de guerra de movimientos a guerra de posiciones. En algunas de esas posiciones a lo largo de las líneas de trinchera se usaron montón de gases tóxicos, y se dispararon un montón de munciones. Restos de vainas de munición, de proyectiles de plomo, de explosivos degradados, junto con bombonas con gases… » ver todo el comentario