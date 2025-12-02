edición general
La SER y El País, bajo control de los mercaderes de la guerra (La Base)

En el programa de hoy, 2/12/2025, Pablo Iglesias, Laura Arroyo y Manu Levin analizan el discurso belicista de El País y la Cadena SER y su relación con la figura de Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA y también accionista dominante de Indra, la gran multinacional armamentística española. Con la participación del periodista Miguel Mora (CTXT).

3 comentarios
Cuando gobernaba M. Rajoy y el señor Montoro, cambiaron los directores de los tres grandes periódicos, el país, el mundo y la vanguardia. Todo atado y bien atado
No sólo El PAÍS y la Ser, ya nadie se acuerda de Vicente Vallés en prime time explicando como alistarse de voluntario/mercenario en el ejército de Kiev.

Algo que se supone que Rajoy convirtió en delito cuando algunos españolitos se fueron a combatir contra el ISIS a Siria y contra los ukronazis en el Donbas en 2014.
Una foto en exclusiva del programa.  media
