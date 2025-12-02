La SER y El País, bajo control de los mercaderes de la guerra (La Base)  

En el programa de hoy, 2/12/2025, Pablo Iglesias, Laura Arroyo y Manu Levin analizan el discurso belicista de El País y la Cadena SER y su relación con la figura de Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA y también accionista dominante de Indra, la gran multinacional armamentística española. Con la participación del periodista Miguel Mora (CTXT).