Séptimo día consecutivo de ‘Metro borroka’ en Madrid

El caos del servicio de metro que los madrileños llevan sufriendo por séptimo día consecutivo ha sido bautizado este martes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, como “metro borroka”, coincidiendo con las acusaciones que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, realizó al Gobierno de Pedro Sánchez por las protestas que causaron la cancelación de la última etapa ciclista de La Vuelta a España en Madrid. Ningún responsable de la Comunidad de Madrid ha dado hasta el momento explicación concreta sobre los orígenes