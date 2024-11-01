edición general
Séptimo día consecutivo de ‘Metro borroka’ en Madrid

El caos del servicio de metro que los madrileños llevan sufriendo por séptimo día consecutivo ha sido bautizado este martes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, como “metro borroka”, coincidiendo con las acusaciones que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, realizó al Gobierno de Pedro Sánchez por las protestas que causaron la cancelación de la última etapa ciclista de La Vuelta a España en Madrid. Ningún responsable de la Comunidad de Madrid ha dado hasta el momento explicación concreta sobre los orígenes

cabobronson #4 cabobronson
Serán fascistas, pero ni puta idea de gobernar.

O sí, para los suyos
reivaj01 #1 reivaj01
Lo mejor en estos casos es llamar al jefe y decirle que sales a la superficie y te quedas tomando cañas en una terracita.
#3 R2dC
#1 El día que llueva, tendrán que decir que "emergen" a la superficie, cual S-81
Asimismov #5 Asimismov
#1 que para eso es el séptimo día.
Bolgo #2 Bolgo
No hace ninguna falta el metro mientras nos podamos echar unas cañas. No tenéis ni puta idea, peninsulares
