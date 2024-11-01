·
Septiembre es el mes con más solicitudes de divorcio de todo el año
Casi el 40% de las rupturas de pareja que se producen en septiembre tienen a los ronquidos como detonante de la decisión
#1
fareway
Si dejas a tu pareja porque ronca, solo te deseo una nueva pareja que ronque, se tire pedos, eructe y se coma los mocos a escondidas.
1
K
22
#3
aletmp
#1
ya que lo dices..
0
K
7
#4
intotheflow
#1
Las cosas son más complejas: el insomnio crónico es muy duro, habría que ver si el roncador pasa del tema (él/ella no lo sufre). Además, el artículo habla de los ronquidos como detonante, no como causa principal: "Casi el 40% de las rupturas de pareja que se producen tras el verano vienen precedidas por tensiones acumuladas. Y el ronquido, lejos de ser una simple anécdota, se convierte en la guinda amarga de una relación desgastada."
2
K
24
#6
hazardum
Cuanta más convivencia, más roces, y algunas vacaciones pueden ser muy estresantes, por lo que en verano el número de divorcios crece.
1
K
17
#5
Suikoden
Los meses de vacaciones si se está mucho juntos son mortales.
1
K
15
#2
DayOfTheTentacle
¿No se ronca en los demás meses? Yo soy un tactocultor todo el año
Bueno, lo era, me pusieron una máquina para dormir y ahora duermo mucho mejor y sin roncar.
0
K
7
#7
Quienmesalvara
*
Un gran avance del progresismo. Brindemos por la reducción drástica de la población autóctona ibérica.
0
K
6
Bueno, lo era, me pusieron una máquina para dormir y ahora duermo mucho mejor y sin roncar.