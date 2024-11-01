edición general
7 meneos
37 clics
Septiembre es el mes con más solicitudes de divorcio de todo el año

Septiembre es el mes con más solicitudes de divorcio de todo el año

Casi el 40% de las rupturas de pareja que se producen en septiembre tienen a los ronquidos como detonante de la decisión

| etiquetas: divorcios , septiembre , ronquidos
6 1 0 K 46 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 46 actualidad
fareway #1 fareway
Si dejas a tu pareja porque ronca, solo te deseo una nueva pareja que ronque, se tire pedos, eructe y se coma los mocos a escondidas.
1 K 22
#3 aletmp
#1 ya que lo dices..  media
0 K 7
#4 intotheflow
#1 Las cosas son más complejas: el insomnio crónico es muy duro, habría que ver si el roncador pasa del tema (él/ella no lo sufre). Además, el artículo habla de los ronquidos como detonante, no como causa principal: "Casi el 40% de las rupturas de pareja que se producen tras el verano vienen precedidas por tensiones acumuladas. Y el ronquido, lejos de ser una simple anécdota, se convierte en la guinda amarga de una relación desgastada."
2 K 24
hazardum #6 hazardum
Cuanta más convivencia, más roces, y algunas vacaciones pueden ser muy estresantes, por lo que en verano el número de divorcios crece.
1 K 17
#5 Suikoden
Los meses de vacaciones si se está mucho juntos son mortales.
1 K 15
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
¿No se ronca en los demás meses? Yo soy un tactocultor todo el año xD

Bueno, lo era, me pusieron una máquina para dormir y ahora duermo mucho mejor y sin roncar.
0 K 7
Quienmesalvara #7 Quienmesalvara *
Un gran avance del progresismo. Brindemos por la reducción drástica de la población autóctona ibérica.
0 K 6

menéame