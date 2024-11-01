edición general
El Seprona detiene a un motorista que circula por un camino y le explica que el campo no es de todos

Un motorista es sorprendido en Galicia circulando por una pista forestal sin permiso y recibe una contundente lección del Seprona sobre la propiedad del campo.

10 comentarios
#1 Jara y Sedal = caca gorda.
El campo no es de todos dicen los mongolos, lo decís vosotros que vais pegando tiros. HDLGP.
dunachio #1 dunachio
Jara y Sedal = caca gorda.
El campo no es de todos dicen los mongolos, lo decís vosotros que vais pegando tiros. HDLGP.
#4 k-loc
#4 k-loc
#1 #2 #3 Si os molestarais en leer la noticia, lo deja muy claro: la noticia surge de un programa de DMAX, cadena de TV, sobre la labor del seprona.
"caso de Galicia, donde la regulación del uso del monte está claramente definida y se exige autorización para circular con vehículos a motor fuera de las vías habilitadas.

Los agentes del Seprona remitieron al motorista a la Comunidad de Montes correspondiente para solicitar los permisos adecuados. Una recomendación que también hicieron extensiva, de forma indirecta, a senderistas, ciclistas y otros usuarios que acostumbran a moverse por la naturaleza sin consultar previamente la legislación vigente."

De nada.
1 K 20
dunachio #5 dunachio
#4 Vamos, que los de Jarra y Pedal han fusilado una información de un programa de DMAX.
Y no, no voy a entrar en la noticia ni darle un solo click a esta gentuza.
1 K 21
woody_alien #9 woody_alien
#4 #8 Que el porquero de Agamenón diga alguna verdad no implica que haya dejado de oler a cerdo.
0 K 11
#10 Astur_
#9 eso es en plan como cuando vox dice: que todos los moros vienen a robar
0 K 13
woody_alien #3 woody_alien
Medio: Jarra Fecal. Panfletero: Edu Pompa, bioloco, animalista y cazador. No le pienso dar mas pompa al Pompa, que ponga el culo en ídem.
1 K 21
#8 Astur_
#3 y ya por eso, tiene que ser mentira?
0 K 13
kevers #2 kevers
Es un peligro para el motorista, imagina que un cazador va y le confunde con un ciervo.
1 K 13
#6 petal
el campo es privado porque alguien lo ha decidido de forma unilateral.
0 K 10
MeneatzaileOhia #7 MeneatzaileOhia
El motorista podría espantar la caza
0 K 9

