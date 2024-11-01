·
6
meneos
139
clics
El Seprona detiene a un motorista que circula por un camino y le explica que el campo no es de todos
Un motorista es sorprendido en Galicia circulando por una pista forestal sin permiso y recibe una contundente lección del Seprona sobre la propiedad del campo.
etiquetas
seprona
galicia
pista forestal
6
0
1
K
66
actualidad
10 comentarios
6
0
1
K
66
actualidad
Comentarios destacados:
#1
Jara y Sedal = caca gorda.
El campo no es de todos dicen los mongolos, lo decís vosotros que vais pegando tiros. HDLGP.
#1
dunachio
Jara y Sedal = caca gorda.
El campo no es de todos dicen los mongolos, lo decís vosotros que vais pegando tiros. HDLGP.
4
K
47
#4
k-loc
#1
#2
#3
Si os molestarais en leer la noticia, lo deja muy claro: la noticia surge de un programa de DMAX, cadena de TV, sobre la labor del seprona.
"
caso de Galicia
, donde la regulación del uso del monte está claramente definida y
se exige autorización para circular con vehículos a motor fuera de las vías habilitadas
.
Los agentes del Seprona remitieron al motorista a la Comunidad de Montes correspondiente para solicitar los permisos adecuados. Una recomendación que también hicieron extensiva, de forma indirecta, a senderistas, ciclistas y otros usuarios que acostumbran a moverse por la naturaleza sin consultar previamente la legislación vigente."
De nada.
1
K
20
#5
dunachio
#4
Vamos, que los de Jarra y Pedal han fusilado una información de un programa de DMAX.
Y no, no voy a entrar en la noticia ni darle un solo click a esta gentuza.
1
K
21
#9
woody_alien
#4
#8
Que el porquero de Agamenón diga alguna verdad no implica que haya dejado de oler a cerdo.
0
K
11
#10
Astur_
#9
eso es en plan como cuando vox dice: que todos los moros vienen a robar
0
K
13
#3
woody_alien
Medio: Jarra Fecal. Panfletero: Edu Pompa, bioloco, animalista y cazador. No le pienso dar mas pompa al Pompa, que ponga el culo en ídem.
1
K
21
#8
Astur_
#3
y ya por eso, tiene que ser mentira?
0
K
13
#2
kevers
Es un peligro para el motorista, imagina que un cazador va y le confunde con un ciervo.
1
K
13
#6
petal
el campo es privado porque alguien lo ha decidido de forma unilateral.
0
K
10
#7
MeneatzaileOhia
El motorista podría espantar la caza
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
