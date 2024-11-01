edición general
Los separatistas de Yemen acusan a Arabia Saudí de bombardear sus fuerzas a lo largo de la frontera (EN)

El gobernador de Hadramout, respaldado por Arabia Saudita, dice que se están tomando medidas para tomar "pacíficamente" los sitios militares del STC.

Tkachenko #1 Tkachenko *
Todos estos son el llamado "gobierno legítimo" de Yemen por nuestros adorables NAFO xD xD

P d: los del STC están respaldados por EAU
